В Центральном парке Белгорода высадят 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Белгородцы попросили высадить в Центральном парке при реконструкции как можно больше деревьев. Мэр Валентин Демидов пообещал выполнить просьбу и уточнил, что по проекту в парке планируется дополнительно высадить 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников.
Будет много зон отдыха, а также зон для занятий спортом. Каждый посетитель найдёт что-то для себя полезное и интересное.
Валентин Демидов
Напомним, что первый этап реконструкции парка уже начался. В 2023 году в парке запланировано строительство и переустройство инженерных коммуникаций.