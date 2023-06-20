В Центральном парке Белгорода высадят 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников

Белгородцы попросили высадить в Центральном парке при реконструкции как можно больше деревьев. Мэр Валентин Демидов пообещал выполнить просьбу и уточнил, что по проекту в парке планируется дополнительно высадить 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников.