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В Центральном парке Белгорода высадят 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников

20 июня 2023, 14:10
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Горожане хотят больше деревьев после обновления рекреационной зоны. Мэр Валентин Демидов подтвердил, что планы на высадку деревьев и кустарников есть. Цифры он озвучил во время прямого эфира.

Белгородцы попросили высадить в Центральном парке при реконструкции как можно больше деревьев. Мэр Валентин Демидов пообещал выполнить просьбу и уточнил, что по проекту в парке планируется дополнительно высадить 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников.

Будет много зон отдыха, а также зон для занятий спортом. Каждый посетитель найдёт что-то для себя полезное и интересное.
Валентин Демидов

Напомним, что первый этап реконструкции парка уже начался. В 2023 году в парке запланировано строительство и переустройство инженерных коммуникаций.

В Белгороде началась реконструкция Центрального парка
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#Алина Харина#Центральный парк культуры и отдыха#Реконструкция#Деревья#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Кустарники
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