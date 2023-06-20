В приюты Белгородской области отправили 20 тонн корма для животных

Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с кормом для животных. По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елены Шаройкиной, за неделю для животных собрали 20 тонн корма. Его передадут приютам и волонтёрам-зоозащитникам.