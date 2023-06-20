Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

В приюты Белгородской области отправили 20 тонн корма для животных

20 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
Фуру с кормом для животных отправила Общественная палата РФ, сообщает РИА «Новости».

Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с кормом для животных. По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елены Шаройкиной, за неделю для животных собрали 20 тонн корма. Его передадут приютам и волонтёрам-зоозащитникам.

Известно, что больше половины фуры заполнено кормом отечественного производства.

Напомним, что ранее на участках БГБ разместили 70 собак из Шебекино. Кошками, которых удалось вывезти из города, занимаются волонтёры. Подходящих условий для передержки кошек у Белгорблагоустройства нет.

Читайте также:
«Мы не имеем права ломать двери». Гладков — о застрявших в Шебекино животныхБелгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»Губернатор рассказал о помощи запертым животным в Шебекино
#Алина Харина#Приют#Корм#Корм для животных#Общественная палата#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Вчера, 12:39
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетит Белгородскую область
Сегодня, 04:33
Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе
Сегодня, 07:53
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Вчера, 12:13
Кадыров рассказал о работе чеченских бойцов на границе Белгородской области
Сегодня, 06:41
Вячеслав Гладков поручил провести полное обследование жилфонда в Шебекино за три дня
Сегодня, 06:47