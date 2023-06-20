В приюты Белгородской области отправили 20 тонн корма для животных

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Общественная палата РФ отправила в Белгородскую область фуру с кормом для животных. По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елены Шаройкиной, за неделю для животных собрали 20 тонн корма. Его передадут приютам и волонтёрам-зоозащитникам.
Известно, что больше половины фуры заполнено кормом отечественного производства.
Напомним, что ранее на участках БГБ разместили 70 собак из Шебекино. Кошками, которых удалось вывезти из города, занимаются волонтёры. Подходящих условий для передержки кошек у Белгорблагоустройства нет.