Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Изображение материала

В отделениях Соцфонда в Белгородской области укрепят стёкла окон ударопрочной плёнкой

20 июня 2023, 12:25
Фото: 1MI
На эти цели Фонд готов потратить из собственного бюджета больше 682 тыс. рублей. Исполнителя контракта должны определить в ходе электронного аукциона 4 июля.

Социальный фонд Белгородской области ищет подрядчика, который укрепит стёкла окон отделений ударопрочной плёнкой. Начальная цена контракта — 682 373 рубля.

Согласно документу закупки, окна укрепят в отделения Фонда в Валуйках, Вейделевке, Волоконовке, Красной Яруге и Ровеньках. Плёнка должна препятствовать проникновению на объекты, попыткам взлома, предотвращать разрушение целостности стекла. Плёночное покрытие должно быть устойчиво к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура от -40 до +50 градусов, влажность — 98%), а также в условиях запылённости и загазованности в районе.

Работы будут выполняться подрядчиком в рабочие дни с понедельника по пятницу с даты заключения контракта. Укрепить окна должны до 31 августа 2023 года. Исполнителя контракта определят 4 июля.

Читайте также:
Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёклаБелгородский минобр закупит детские новогодние подарки на 48 млн рублейВ Белгороде закупят сухой корм для собак на 2 млн рублей
#Алина Харина#Укрепление#Окна#Социальный фонд#Общество#Госзакупки#Белгородская область
Подпишитесь
Гладков рассказал, когда переселенцам можно будет вернуться в Шебекино
Сегодня, 14:52
«Связываюсь с Верховной радой». Москалькова — о пленённых на Украине белгородцах
Сегодня, 14:48
Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня
Сегодня, 14:59
Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён
Сегодня, 15:13
Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября
Сегодня, 15:05
В заседании белгородского горсовета принял участие новый депутат
Сегодня, 15:11