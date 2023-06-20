В отделениях Соцфонда в Белгородской области укрепят стёкла окон ударопрочной плёнкой

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Социальный фонд Белгородской области ищет подрядчика, который укрепит стёкла окон отделений ударопрочной плёнкой. Начальная цена контракта — 682 373 рубля.
Согласно документу закупки, окна укрепят в отделения Фонда в Валуйках, Вейделевке, Волоконовке, Красной Яруге и Ровеньках. Плёнка должна препятствовать проникновению на объекты, попыткам взлома, предотвращать разрушение целостности стекла. Плёночное покрытие должно быть устойчиво к внешним воздействиям в нормальных условиях (температура от -40 до +50 градусов, влажность — 98%), а также в условиях запылённости и загазованности в районе.
Работы будут выполняться подрядчиком в рабочие дни с понедельника по пятницу с даты заключения контракта. Укрепить окна должны до 31 августа 2023 года. Исполнителя контракта определят 4 июля.