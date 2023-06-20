В Белгородской области средняя «деловая» взятка выросла на 2378 рублей

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По информации специалистов, в 2022 году средний размер взятки в сфере «деловой» коррупции в Белгородской области составил 52 164 рубля. Это на 2378 рублей больше, чем в 2021 году. Тогда показатель составлял 49 786 рублей. В 2020 году сумма достигала 51 308 рублей, а в 2019-м — 77 305 рублей.
Эксперты отметили, что в сравнении с 2021 годом сократилась доля участников исследования, которые полагают, что средняя сумма неформального платежа находится на минимальном уровне от 3000 до 10 тысяч рублей. В то же время увеличились доли респондентов, которые определили неформальный платёж в сумме от 10 000 до 25 000 рублей (с 13,6% до 18,4%) и от 25 000 до 150 000 рублей (с 8% до 13,3%).
При этом показатель годового объёма «деловой» коррупции в Белгородской области составил 8,6 млрд рублей, что существенно меньше, чем в 2021 году — 15,7 млрд рублей.