В Белгородской области средняя «деловая» взятка выросла на 2378 рублей

Эксперты отметили, что в сравнении с 2021 годом сократилась доля участников исследования, которые полагают, что средняя сумма неформального платежа находится на минимальном уровне от 3000 до 10 тысяч рублей. В то же время увеличились доли респондентов, которые определили неформальный платёж в сумме от 10 000 до 25 000 рублей (с 13,6% до 18,4%) и от 25 000 до 150 000 рублей (с 8% до 13,3%).