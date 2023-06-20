В Белгороде уже год не могут открыть новую аптеку для льготников

Аптека для льготников в Белгороде расположена в доме на улице Горького, 78. В прошлом году Вячеслав Гладков высказал претензии по условиям выдачи препаратов — маленькое помещение и большие очереди. Поэтому губернатор потребовал от министра здравоохранения Андрея Иконникова найти другое здание. Иконников сообщил, что аптека переедет на улицу Губкина, 50 в течение двух месяцев.