В Белгороде уже год не могут открыть новую аптеку для льготников

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Аптека для льготников в Белгороде расположена в доме на улице Горького, 78. В прошлом году Вячеслав Гладков высказал претензии по условиям выдачи препаратов — маленькое помещение и большие очереди. Поэтому губернатор потребовал от министра здравоохранения Андрея Иконникова найти другое здание. Иконников сообщил, что аптека переедет на улицу Губкина, 50 в течение двух месяцев.
В конце ноября 2022 года чиновники рассказали журналистам Go31, что переезд аптеки откладывается не ранее чем на апрель 2023 года.
Недавно изданию сообщили, что аптека на новом месте ещё не открылась. Было получено заключение Роспотребнадзора о соответствии нового помещения аптеки санитарно-эпидемиологическим нормам. Аптека начнёт работать по новому адресу после получения лицензии.