Убытки международного аэропорта «Белгород» за 2022 год превысили 160 млн рублей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Из документов стало известно, что за минувший год ООО «Международный аэропорт Белгород» получил выручку от продаж в размере 367,7 млн рублей. Расходы значительно превысили доходы и составили 787 млн рублей. Компания ушла в минус на 161,2 млн рублей. Чистые активы предприятия также имеют отрицательный показатель — эта сумма составила 351,9 млн рублей. Такие масштабные убытки связаны с простоем аэропорта в связи с проведением СВО. Генеральным директором компании по-прежнему остаётся Елена Безбородова.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей в качестве компенсации операционных расходов аэропортам, в которых приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Напомним, воздушные гавани временно закрыты в 11 городах южных и центральных регионов страны, включая Белгород. Запрет на полёты действует с 24 февраля 2022 года.