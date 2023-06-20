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Убытки международного аэропорта «Белгород» за 2022 год превысили 160 млн рублей

20 июня 2023, 11:52
Фото: 1MI
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», финансовые показатели международного аэропорта значительно снизились. Так, по итогам 2022 года чистый убыток бизнеса составил 161,2 млн рублей. Сократились и чистые активы предприятия.
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СВО

Из документов стало известно, что за минувший год ООО «Международный аэропорт Белгород» получил выручку от продаж в размере 367,7 млн рублей. Расходы значительно превысили доходы и составили 787 млн рублей. Компания ушла в минус на 161,2 млн рублей. Чистые активы предприятия также имеют отрицательный показатель — эта сумма составила 351,9 млн рублей. Такие масштабные убытки связаны с простоем аэропорта в связи с проведением СВО. Генеральным директором компании по-прежнему остаётся Елена Безбородова.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей в качестве компенсации операционных расходов аэропортам, в которых приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Напомним, воздушные гавани временно закрыты в 11 городах южных и центральных регионов страны, включая Белгород. Запрет на полёты действует с 24 февраля 2022 года.

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#Экономика#Город#Спецоперация#СВО#Эксклюзив#Белгородский аэропорт#Убытки#Белгородский бизнес#Белгородская область#Белгород#Таисия Некрасова
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