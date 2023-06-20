Убытки международного аэропорта «Белгород» за 2022 год превысили 160 млн рублей

Из документов стало известно, что за минувший год ООО «Международный аэропорт Белгород» получил выручку от продаж в размере 367,7 млн рублей. Расходы значительно превысили доходы и составили 787 млн рублей. Компания ушла в минус на 161,2 млн рублей. Чистые активы предприятия также имеют отрицательный показатель — эта сумма составила 351,9 млн рублей. Такие масштабные убытки связаны с простоем аэропорта в связи с проведением СВО. Генеральным директором компании по-прежнему остаётся Елена Безбородова.