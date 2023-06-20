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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Три в одном

20 июня 2023, 15:11
«Превращение» возвратной трубы в аэротрубу решило сразу три проблемы.

Как было

Для получения правильного гранулометрического состава окатышей в концентрат добавляют связующие материалы: бентонит, боксит и известняк. В корпусе приёма фабрики окомкования их измельчают до фракции 30 миллиметров. Затем направляют в шаровую мельницу, где дробят до состояния порошка и сушат. Крупные частицы, которые остаются в процессе помола, сепаратор «отбраковывает» и переправляет обратно в мельницу.

Труба, по которой связующий состав самотёком возвращался на доизмельчение, доставляла работникам немало хлопот. Несколько раз в год она забивалась — и тогда они останавливали мельницу, устанавливали строительные леса и прочищали «затор» на восьмиметровой высоте. Всякий раз время простоя составляло не меньше четырёх часов.

Как стало

Проблему устранили в середине мая. Во время капремонта мельницы подрядная организация изменила конструкцию возвратной трубы (или пневмотранспортного жёлоба — так правильно называется этот агрегат), дополнив её пневматическим сопровождением.

— Подрядчики увеличили не только диаметр жёлоба, но и угол наклона — с 11 до 28 градусов. К существующей трубной разводке подвели сжатый воздух, который с помощью форсунок подаём по всей длине жёлоба. За счёт этого связующая смесь перемещается уже не самотёком, а с ускорением, — рассказал главный специалист отдела перспективного развития фабрики окомкования Павел Стариков.

Изменения конструкции ещё и помогли снизить риски при работе.

— Мы оборудовали площадки для обслуживания, поэтому даже в случае поломки устанавливать леса персоналу не придётся. Это сократит вероятность получения травм при работе на высоте, — подытожил Павел Стариков.

 

Максим Баркалов, Наталья Хаустова

#Лгок#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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