Три в одном

Труба, по которой связующий состав самотёком возвращался на доизмельчение, доставляла работникам немало хлопот. Несколько раз в год она забивалась — и тогда они останавливали мельницу, устанавливали строительные леса и прочищали «затор» на восьмиметровой высоте. Всякий раз время простоя составляло не меньше четырёх часов.