Три в одном

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Как было
Для получения правильного гранулометрического состава окатышей в концентрат добавляют связующие материалы: бентонит, боксит и известняк. В корпусе приёма фабрики окомкования их измельчают до фракции 30 миллиметров. Затем направляют в шаровую мельницу, где дробят до состояния порошка и сушат. Крупные частицы, которые остаются в процессе помола, сепаратор «отбраковывает» и переправляет обратно в мельницу.
Труба, по которой связующий состав самотёком возвращался на доизмельчение, доставляла работникам немало хлопот. Несколько раз в год она забивалась — и тогда они останавливали мельницу, устанавливали строительные леса и прочищали «затор» на восьмиметровой высоте. Всякий раз время простоя составляло не меньше четырёх часов.
Как стало
Проблему устранили в середине мая. Во время капремонта мельницы подрядная организация изменила конструкцию возвратной трубы (или пневмотранспортного жёлоба — так правильно называется этот агрегат), дополнив её пневматическим сопровождением.
— Подрядчики увеличили не только диаметр жёлоба, но и угол наклона — с 11 до 28 градусов. К существующей трубной разводке подвели сжатый воздух, который с помощью форсунок подаём по всей длине жёлоба. За счёт этого связующая смесь перемещается уже не самотёком, а с ускорением, — рассказал главный специалист отдела перспективного развития фабрики окомкования Павел Стариков.
Изменения конструкции ещё и помогли снизить риски при работе.
— Мы оборудовали площадки для обслуживания, поэтому даже в случае поломки устанавливать леса персоналу не придётся. Это сократит вероятность получения травм при работе на высоте, — подытожил Павел Стариков.
Максим Баркалов, Наталья Хаустова