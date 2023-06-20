Три района в Белгороде на две недели оставят без горячей воды

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Горячую воду отключают в трёх районах Белгорода: центральном, северном и Левобережье. Отключение здесь запланировано на срок с 20 июня по 3 июля. В течение дня 4 июля подачу горячей воды возобновят.
Отключение связано с тем, что в ближайшие две недели пройдут гидравлические испытания и ремонт теплосетей в контуре Белгородской ТЭЦ.
Даты отключений горячей воды можно уточнить здесь.
Отметим, что сезон тазиков для жителей центральной и северной части Белгорода, Левобережья должен был начаться ещё неделю назад — с 13 июня. Однако сроки в итоге перенесли.