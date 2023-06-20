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Три района в Белгороде на две недели оставят без горячей воды

20 июня 2023, 09:18
Фото: 1MI
Отключение запланировано в центральном и северном районах, Левобережье. Горячей воды в домах не будет уже с 20 июня, напомнили в региональном министерстве ЖКХ.

Горячую воду отключают в трёх районах Белгорода: центральном, северном и Левобережье. Отключение здесь запланировано на срок с 20 июня по 3 июля. В течение дня 4 июля подачу горячей воды возобновят.

Отключение связано с тем, что в ближайшие две недели пройдут гидравлические испытания и ремонт теплосетей в контуре Белгородской ТЭЦ.

Даты отключений горячей воды можно уточнить здесь.

Отметим, что сезон тазиков для жителей центральной и северной части Белгорода, Левобережья должен был начаться ещё неделю назад — с 13 июня. Однако сроки в итоге перенесли.

Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?
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#Инна Рогова#Отключение#Горячая вода#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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