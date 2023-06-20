«Траст» урегулирует долги двух компаний на 24 млрд — «Инги» и «Транс-Ойла»

АО «Инга» владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. У АО «Транс-Ойл» есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.

У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть проезд круглый год. Извлекаемые запасы (АВС1+С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа, в 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн