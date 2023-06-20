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Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён

20 июня 2023, 15:13
Фото: 1MI
Избранники народа изменили ранее принятое решение, которое касается предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе. Ранее на данное решение поступил протест зампрокурора Белгорода.

Как отметил председатель постоянной комиссии белгородского горсовета Илья Салмин, 12 мая 2023 года в горсовет поступил протест заместителя прокурора Белгорода на решение, которое касается предоставления муниципальными служащими и главы областного центра сведений о ходах, расходах и имуществе.

Согласно протесту и федеральному закону, решение горсовета предложили изменить. Избранники народа проект поддержали.

Так, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.

А на официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.

Напомним, в сведениях, которые депутаты опубликовали за 2022 год, личной информации уже не было, как и любых других подробностей.

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#Кристина Семенчук#Доходы#Депутаты#Горсовет#Сведения#Протест прокурора#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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