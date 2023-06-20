Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён

Так, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.