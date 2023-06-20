Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Как отметил председатель постоянной комиссии белгородского горсовета Илья Салмин, 12 мая 2023 года в горсовет поступил протест заместителя прокурора Белгорода на решение, которое касается предоставления муниципальными служащими и главы областного центра сведений о ходах, расходах и имуществе.
Согласно протесту и федеральному закону, решение горсовета предложили изменить. Избранники народа проект поддержали.
Так, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.
А на официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.
Напомним, в сведениях, которые депутаты опубликовали за 2022 год, личной информации уже не было, как и любых других подробностей.