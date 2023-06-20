Староосколец убил мужчину и вместе с приятелем забетонировал на даче его труп

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
4 июня 2022 года 36-летний староосколец выпивал в рабочем гараже с потерпевшим. Между мужчинами произошла ссора, подсудимый избил собутыльника и в присутствии 22-летнего знакомого похитил у потерпевшего серебряные украшения.
Позже компания приехала на дачный участок старооскольца, где конфликт между мужчинами снова продолжился. Злоумышленник нанёс несколько ударов по голове и телу потерпевшего деревянным брусом, от которых мужчина скончался. Труп закопали на территории дачного участка. Через два дня злоумышленник и его приятель забетонировали место захоронения. Молодой человек — свидетель происшествия — в полицию об этом не сообщил.
В итоге старооскольцу суд назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на 13 лет и шесть месяцев. Также суд взыскал с виновного в пользу матери погибшего свыше 2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда и материального ущерба. Второму подсудимому назначен штраф в размере 80 тыс. рублей.