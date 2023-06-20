Староосколец убил мужчину и вместе с приятелем забетонировал на даче его труп

Позже компания приехала на дачный участок старооскольца, где конфликт между мужчинами снова продолжился. Злоумышленник нанёс несколько ударов по голове и телу потерпевшего деревянным брусом, от которых мужчина скончался. Труп закопали на территории дачного участка. Через два дня злоумышленник и его приятель забетонировали место захоронения. Молодой человек — свидетель происшествия — в полицию об этом не сообщил.