Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе

Недавно открытый приют в Белгородской области может принять 100 животных. Сюда привезли не только собак из Шебекино, но и из Новой Таволжанки, Архангельского. Как сообщили в администрации Яковлевского горокруга, хозяева не забывают навещать своих питомцев.