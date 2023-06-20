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Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе

20 июня 2023, 07:53
Фото: администрация Яковлевского горокруга
Недавно открытый приют в Белгородской области может принять 100 животных. Сюда привезли не только собак из Шебекино, но и из Новой Таволжанки, Архангельского. Как сообщили в администрации Яковлевского горокруга, хозяева не забывают навещать своих питомцев.

Собак из Шебекинского горокруга разместили в новом приюте в Строителе. Сюда привезли не только животных из Шебекино, но и из Архангельского и Новой Таволжанки. Некоторые собаки пока находятся на карантине.

Приют может принять 100 собак. Помимо шебекинских, здесь находятся отловленные бездомные животные.

Что касается собак, поступивших в приют из приграничья, хозяева не забывают их навещать, отметили в администрации. Шебекинцы привозят питомцам еду, выгуливают их. Волонтёры в свою очередь помогают с кормом и игрушками для щенков.

Общая площадь здания приюта составляет 200 кв. м. Здесь оборудовали 29 вольеров, две площадки для выгула. Есть веткабинет, изолятор и душевая комната для собак, карантинные, послеоперационные вольеры и вольеры длительного содержания. Открыли приют в апреле.

Напомним, что около 70 собак из Шебекинского горокруга разместили на участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства. Волонтёры смогли спасти и некоторых кошек — их нашли истощёнными.

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#Инна Рогова#Приют#Собаки#Общество#Белгородская область#Строитель#Яковлевский горокруг#Шебекино#Новая таволжанка#Архангельское
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Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
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