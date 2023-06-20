Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Собак из Шебекинского горокруга разместили в новом приюте в Строителе. Сюда привезли не только животных из Шебекино, но и из Архангельского и Новой Таволжанки. Некоторые собаки пока находятся на карантине.
Приют может принять 100 собак. Помимо шебекинских, здесь находятся отловленные бездомные животные.
Что касается собак, поступивших в приют из приграничья, хозяева не забывают их навещать, отметили в администрации. Шебекинцы привозят питомцам еду, выгуливают их. Волонтёры в свою очередь помогают с кормом и игрушками для щенков.
Общая площадь здания приюта составляет 200 кв. м. Здесь оборудовали 29 вольеров, две площадки для выгула. Есть веткабинет, изолятор и душевая комната для собак, карантинные, послеоперационные вольеры и вольеры длительного содержания. Открыли приют в апреле.
Напомним, что около 70 собак из Шебекинского горокруга разместили на участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства. Волонтёры смогли спасти и некоторых кошек — их нашли истощёнными.