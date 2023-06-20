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Шебекинский дуб вышел в лидеры конкурса «Российское дерево года»

20 июня 2023, 14:56
Фото: treeportal.ru
«Панский дуб» из села Яблочково набрал более 9 тыс. голосов. Дереву уже более 200 лет, следует из справки на сайте конкурса.
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Конкурс

В стране продолжается конкурс «Российское дерево года — 2023». Ранее стартовал очередной этап голосования.

В лидеры среди участников вышел «Панский дуб» из Шебекинского горокруга, обратило внимание издание «Орелtimes». На момент написания заметки у дерева было 9949 голосов.

В тройку лидеров также попали «Старейшина Чувашских дубов» и «Елагиноостровский хранитель» из Санкт-Петербурга. Они набрали 8 тыс. и 6,6 тыс. голосов соответственно.

Лидер голосования — «Панский дуб» — произрастает в селе Яблочково Купинского сельского поселения. Дереву высотой в 34 метра уже более 200 лет.

Дерево-долгожитель, старожил шебекинских лесов, которые в XVII веке вырубали для строительства Белгородской оборонительной черты и города-крепости Нежегольск. «Панский дуб», как называют его местные жители, является достопримечательностью Шебекинского горокруга.
говорится в справке на сайте конкурса
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#Инна Рогова#Российское дерево года#Конкурс#Панский дуб#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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