Шебекинский дуб вышел в лидеры конкурса «Российское дерево года»

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В стране продолжается конкурс «Российское дерево года — 2023». Ранее стартовал очередной этап голосования.
В лидеры среди участников вышел «Панский дуб» из Шебекинского горокруга, обратило внимание издание «Орелtimes». На момент написания заметки у дерева было 9949 голосов.
В тройку лидеров также попали «Старейшина Чувашских дубов» и «Елагиноостровский хранитель» из Санкт-Петербурга. Они набрали 8 тыс. и 6,6 тыс. голосов соответственно.
Лидер голосования — «Панский дуб» — произрастает в селе Яблочково Купинского сельского поселения. Дереву высотой в 34 метра уже более 200 лет.
Дерево-долгожитель, старожил шебекинских лесов, которые в XVII веке вырубали для строительства Белгородской оборонительной черты и города-крепости Нежегольск. «Панский дуб», как называют его местные жители, является достопримечательностью Шебекинского горокруга.
говорится в справке на сайте конкурса