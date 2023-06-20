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С 21 июня белгородцы смогут въезжать в Шебекино без пропусков

20 июня 2023, 16:43
Фото: 1MI
Свободно въехать в населённый пункт можно будет с 06:00 до 21:00, сообщил Вячеслав Гладков.

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» местная жительница пожаловалась главе региона, что шебекинцы проводят много времени, ожидая свой пропуск, который позволит им въехать в Шебекино и забрать необходимые вещи.

Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил белгородке, что с завтрашнего дня, с 21 июня, жители смогут въехать в город Шебекино без пропусков, но только в определённое время.

С шести утра до девяти вечера машины в Шебекино могут проезжать свободно, без пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд будет запрещён, а выезд — разрешён. Но полиция и сотрудники ГИБДД всё равно имеют право проверять то, что покажется им подозрительным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Приграничье#Пропуск#Въезд#Город#Ограничение движения#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков
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