С 1 сентября часть белгородских школьников вернётся к очному обучению

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В ходе вечернего прямого эфира главу региона попросили разъяснить, стоит ли белгородским школьникам покупать новую учебную форму на следующий год или дети так и продолжат обучаться в дистанционном формате.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил радостную для многих родителей новость: часть школьников Белгородской области вернётся к очному формату обучения уже в начале нового учебного года, с 1 сентября. А другие школьники ещё некоторое время проведут на дистанционном обучении и не будут закупать новую форму.
Дал команду главам Шебекинского, Валуйского, Грайворонского округов, Краснояружского, Волоконовского, Борисовского районов, а также главам приграничных населённых пунктов Белгородского района — школьники оттуда закупать школьную форму на новый учебный год не будут. Остальные муниципалитеты: готовимся к новому учебному году с новой формой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области