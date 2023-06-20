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С 1 сентября часть белгородских школьников вернётся к очному обучению

20 июня 2023, 16:58
Фото: 1MI

Дистанционное обучение отменят в некоторых муниципалитетах Белгородской области

Глава региона в прямом эфире перечислил те муниципалитеты, которые останутся на дистанционном обучении в новом учебном году.
Сюжет
Дети

В ходе вечернего прямого эфира главу региона попросили разъяснить, стоит ли белгородским школьникам покупать новую учебную форму на следующий год или дети так и продолжат обучаться в дистанционном формате.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил радостную для многих родителей новость: часть школьников Белгородской области вернётся к очному формату обучения уже в начале нового учебного года, с 1 сентября. А другие школьники ещё некоторое время проведут на дистанционном обучении и не будут закупать новую форму.

Дал команду главам Шебекинского, Валуйского, Грайворонского округов, Краснояружского, Волоконовского, Борисовского районов, а также главам приграничных населённых пунктов Белгородского района — школьники оттуда закупать школьную форму на новый учебный год не будут. Остальные муниципалитеты: готовимся к новому учебному году с новой формой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Образование#Очное обучение#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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