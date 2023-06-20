С 1 сентября часть белгородских школьников вернётся к очному обучению

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил радостную для многих родителей новость: часть школьников Белгородской области вернётся к очному формату обучения уже в начале нового учебного года, с 1 сентября. А другие школьники ещё некоторое время проведут на дистанционном обучении и не будут закупать новую форму.