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Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня

20 июня 2023, 14:59
Фото: 1MI
Больница, архивное фото
Как рассказали журналистам на встрече с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, районная больница в Шебекино Белгородской области частично заработает 21 июня.

Как отметила Москалькова, у больницы есть внешние повреждения, но нет внутренних. Таким образом, «практически с завтрашнего дня» учреждение может начинать свою работу.

Уже завтра она начнёт работу. Фасад отделывается. Внутри аппаратура не пострадала. Медицинские работники готовы к приёму пациентов. Всё здесь налаживается.
Татьяна Москалькова

Москалькова добавила, что были также приняты меры безопасности: установили ограждения из мешков с песком: на тот случай, если вдруг будут прилёты.

Но по нашим данным, всё спокойно. Уверенность в том, что город восстановят, — главное.
Татьяна Москалькова
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#Больница#Права человека#Восстановление#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Шебекино#Татьяна Москалькова#Артем Черненко
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