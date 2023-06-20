Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Как отметила Москалькова, у больницы есть внешние повреждения, но нет внутренних. Таким образом, «практически с завтрашнего дня» учреждение может начинать свою работу.
Уже завтра она начнёт работу. Фасад отделывается. Внутри аппаратура не пострадала. Медицинские работники готовы к приёму пациентов. Всё здесь налаживается.
Татьяна Москалькова
Москалькова добавила, что были также приняты меры безопасности: установили ограждения из мешков с песком: на тот случай, если вдруг будут прилёты.
Но по нашим данным, всё спокойно. Уверенность в том, что город восстановят, — главное.
Татьяна Москалькова