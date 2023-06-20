Пропавшего в начале июня белгородца нашли мёртвым

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
61-летний житель посёлка Майский Белгородского района утром 7 июня ушёл из дома и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к розыску и разместил информацию о пожилом мужчине в социальных сетях.
19 июня стало известно, что мужчину нашли погибшим.
Ранее сообщалось, что 23-летнего жителя села Ясные Зори ищут с 22 мая. Парень был в белую толстовку с капюшоном, серые шорты и белые кроссовки. Особая примета — татуировка в виде куклы вуду на кисти левой руки. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.