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Published Сегодня, 15:04

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Пропавшего в начале июня белгородца нашли мёртвым

20 июня 2023, 15:04
Фото: 1MI
Пожилого мужчину видели живым в последний раз 7 июня.

61-летний житель посёлка Майский Белгородского района утром 7 июня ушёл из дома и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подключился к розыску и разместил информацию о пожилом мужчине в социальных сетях.

19 июня стало известно, что мужчину нашли погибшим.

Ранее сообщалось, что 23-летнего жителя села Ясные Зори ищут с 22 мая. Парень был в белую толстовку с капюшоном, серые шорты и белые кроссовки. Особая примета — татуировка в виде куклы вуду на кисти левой руки. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: Telegram-канал «ЛизаАлерт Белгородской области»
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#Таисия Некрасова#Поиск пропавших#Погибшие#Лиза Алерт#Общество#Происшествия#Посёлок Майский
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