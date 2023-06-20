При обороне Белгородской области погиб молодой курянин

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Па данным «Курских известий», 5 июня при выполнении боевых задач на территории Белгородской области погиб житель Железногорского района Артём Горбань. 23-летний парень был мобилизован в октябре 2022 года. Отпевание должно было состояться 19 июня.
Напомним, что 4 июня в Сети появилась информация, что депутат Госдумы Адам Делимханов, который побывал ранее в Белгородской области и обсуждал с губернатором Гладковым участие спецназа «Ахмат» в защите белгородского приграничья, якобы был убит после артиллерийского удара по группе бойцов в Запорожской области. Позже информацию о смерти Делимханова опровергли, но сообщили, что он был ранен. В итоге и новость о ранении оказалась фейком.