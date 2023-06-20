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При обороне Белгородской области погиб молодой курянин

20 июня 2023, 15:01
Фото: 1MI
Артём Горбань погиб 5 июня при выполнении боевых задач, сообщают «Курские известия».

Па данным «Курских известий», 5 июня при выполнении боевых задач на территории Белгородской области погиб житель Железногорского района Артём Горбань. 23-летний парень был мобилизован в октябре 2022 года. Отпевание должно было состояться 19 июня.

Напомним, что 4 июня в Сети появилась информация, что депутат Госдумы Адам Делимханов, который побывал ранее в Белгородской области и обсуждал с губернатором Гладковым участие спецназа «Ахмат» в защите белгородского приграничья, якобы был убит после артиллерийского удара по группе бойцов в Запорожской области. Позже информацию о смерти Делимханова опровергли, но сообщили, что он был ранен. В итоге и новость о ранении оказалась фейком.

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#Алина Харина#Погибший#Оборона#Спецоперация#Черноземье#Курская область#Приграничье#Общество#Белгородская область#СВО
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