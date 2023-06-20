Обвинившая полицейского в нападении белгородка ранее требовала 10 млн с администрации

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Кроме уже заявленных выше 6,5 млн рублей, Локтеева требовала с администрации района 3 млн рублей компенсации причиненного морального вреда в результате распространения ответчиком сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, а также 280 тыс. рублей убытков по оплате коммунальных платежей. Итого — почти 10 млн рублей.
Как утверждала Локтеева, администрация Белгородского района с 2019 года запрещала ей организовывать торговую ярмарку в посёлке Северный. Кроме того, ответчик, то есть всё та же администрация, ранее якобы угрожал женщине «лишить её бизнеса». Всё это не позволило, по утверждению женщины, заработать ей денег.
Ответчик же обратил внимание на то, что ранее Локтеева уже судилась, но выступала тогда женщина в роли ответчика — по иску ИП Греховодова. Дело в том, что в 2020 году предприниматель заключил с Локтеевой договор на сдачу торгового участка в Северном в аренду. Тот по итогу якобы «не соответствовал санитарным нормам», а «коммуникации не были исправны, мусор было выбрасывать некуда». Тем не менее, из-за непредоставления документов иск Греховодова был оставлен без движения. Суд же пришёл к следующим выводам:
Как следует из указанных выше обстоятельств, несмотря на отказ ответчика в предоставлении истцу разрешения на право организации ярмарки, истец в спорный период продолжала осуществлять предпринимательскую деятельность <…>. Истец не представила достоверных и объективных доказательств, которые бы подтверждали возникновение у неё убытков в результате единственного обстоятельства — действий или бездействия именно ответчика.
определение Арбитражного суда Белгородской области
Суд также не нашёл оснований для удовлетворения пунктов иска, касающихся возмещения денег за моральный вред и за коммунальные платежи. Иск Локтеевой был полностью отклонён, апелляционные жалобы также впоследствии были отклонены.
Бел.Ру обратило внимание на эти документы суда после того, как Локтеева обратилась в редакцию с жалобой на якобы избившего её участкового. Женщина сообщила, что пришедший на её торговый участок в Северном полицейский сломал ей нос. Для подтверждения своих слов Локтеева приложила справку из больницы — она есть в распоряжении у редакции. Журналисты Бел.Ру сделали ряд запросов в органы и продолжают следить за ходом этого дела. Подробнее — в отдельном нашем материале.