Обвинившая полицейского в нападении белгородка ранее требовала 10 млн с администрации

Ответчик же обратил внимание на то, что ранее Локтеева уже судилась, но выступала тогда женщина в роли ответчика — по иску ИП Греховодова. Дело в том, что в 2020 году предприниматель заключил с Локтеевой договор на сдачу торгового участка в Северном в аренду. Тот по итогу якобы «не соответствовал санитарным нормам», а «коммуникации не были исправны, мусор было выбрасывать некуда». Тем не менее, из-за непредоставления документов иск Греховодова был оставлен без движения. Суд же пришёл к следующим выводам: