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Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

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Неужели оперативная обстановка позволяет приступить к восстановлению жилья?

20 июня 2023, 19:33
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Гладков рассказал, почему так скоро начали восстанавливать жильё в Шебекино

В прямом эфире глава региона сообщил, что дома планируют восстановить до осени, чтобы люди не потеряли своё жильё полностью.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна женщина с вопросом касательно раннего восстановления жилья в Шебекинском округе. Она считает, что в регионе ещё ничего не наладилось и приступать к ремонту жилья слишком рано.

Мне кажется, что Вы не из Белгородской области. Если бы Вы жили в регионе или приграничной, прифронтовой территории, у Вас бы такого вопроса не возникло. Почему начинаем делать так быстро: объём работ очень большой, к тому же скоро осень. Если будем медлить, то люди потеряют своё имущество полностью. Да, угроза остаётся. Если появятся ещё разрушения, восстановим и их.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что по последним данным в Шебекино при обстрелах были зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. В Шебекинском городском округе повреждены более 2 000 домов и квартир.

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#Александра Склярова#Восстановление#Приграничье#Разрушения#Город#СВО#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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