Неужели оперативная обстановка позволяет приступить к восстановлению жилья?

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна женщина с вопросом касательно раннего восстановления жилья в Шебекинском округе. Она считает, что в регионе ещё ничего не наладилось и приступать к ремонту жилья слишком рано.