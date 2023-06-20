Неужели оперативная обстановка позволяет приступить к восстановлению жилья?

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна женщина с вопросом касательно раннего восстановления жилья в Шебекинском округе. Она считает, что в регионе ещё ничего не наладилось и приступать к ремонту жилья слишком рано.
Мне кажется, что Вы не из Белгородской области. Если бы Вы жили в регионе или приграничной, прифронтовой территории, у Вас бы такого вопроса не возникло. Почему начинаем делать так быстро: объём работ очень большой, к тому же скоро осень. Если будем медлить, то люди потеряют своё имущество полностью. Да, угроза остаётся. Если появятся ещё разрушения, восстановим и их.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что по последним данным в Шебекино при обстрелах были зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. В Шебекинском городском округе повреждены более 2 000 домов и квартир.