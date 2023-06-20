На телебашне в Белгороде 22 июня включат красную подсветку

22 июня, в День памяти и скорби, на телебашнях РТРС появится красная подсветка, символизирующая пламя свечи и Вечного огня. Подсветку включат на телебашне в Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Перми, Костроме и в других городах. На медиафасадах башен будет отображён текст: «22 июня — День памяти и скорби».