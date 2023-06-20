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На телебашне в Белгороде 22 июня включат красную подсветку

20 июня 2023, 14:32
Фото: Bel.ru
К аналогичной акции подключатся телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети в других городах, сообщает ТАСС.

22 июня, в День памяти и скорби, на телебашнях РТРС появится красная подсветка, символизирующая пламя свечи и Вечного огня. Подсветку включат на телебашне в Белгороде, Братске, Великом Новгороде, Перми, Костроме и в других городах. На медиафасадах башен будет отображён текст: «22 июня — День памяти и скорби».

Напомним, что праздничную подсветку на телебашне в Белгороде должны были включить в День России, 12 июня. На башнях предполагалось разместить поздравления, государственный флаг, изображение салюта и надпись «#МыВместе».

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#Телебашня#22 июня#День памяти#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Телевышка
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