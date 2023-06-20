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На охрану лагеря «Бригантина „Белогорье“» готовы потратить 5,4 млн рублей

20 июня 2023, 15:27
Фото: 1MI
Тендер на оказание охранных услуг появился на сайте госзакупок 19 июня. На данный момент проходит приём заявок для участия в электронном аукционе.

Согласно техническому заданию, в охране нуждаются здания и прилегающая территория санатория, расположенного по адресу: Республика Крым, г. о. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 75. Режим круглосуточный без выходных и праздничных дней, включает в себя шесть постов по два сотрудника на смену.

Исполнитель должен будет осуществлять охрану имущества и объектов, обеспечивать пропускной режим, выполнять обязательные требования к антитеррористической защищённости. Сотрудники должны быть одеты в форму, позволяющую определять статус и принадлежность к конкретной частной охранной организации. К выполнению обязанностей не допустят охранников-стажёров.

Сроки оказания услуг — с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, включают в себя четыре этапа, каждый из которых длится 30 рабочих дней. На всё это готовы потратить 5 447 080 рублей, источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заявки принимаются до 6 июля текущего года.

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#Таисия Некрасова#Бригантина Белогорья#Охрана#Госзакупки#Контракт#Общество#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Крым#Евпатория
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