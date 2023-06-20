На охрану лагеря «Бригантина „Белогорье“» готовы потратить 5,4 млн рублей

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Согласно техническому заданию, в охране нуждаются здания и прилегающая территория санатория, расположенного по адресу: Республика Крым, г. о. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 75. Режим круглосуточный без выходных и праздничных дней, включает в себя шесть постов по два сотрудника на смену.
Исполнитель должен будет осуществлять охрану имущества и объектов, обеспечивать пропускной режим, выполнять обязательные требования к антитеррористической защищённости. Сотрудники должны быть одеты в форму, позволяющую определять статус и принадлежность к конкретной частной охранной организации. К выполнению обязанностей не допустят охранников-стажёров.
Сроки оказания услуг — с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, включают в себя четыре этапа, каждый из которых длится 30 рабочих дней. На всё это готовы потратить 5 447 080 рублей, источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заявки принимаются до 6 июля текущего года.