На охрану лагеря «Бригантина „Белогорье“» готовы потратить 5,4 млн рублей

Сроки оказания услуг — с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, включают в себя четыре этапа, каждый из которых длится 30 рабочих дней. На всё это готовы потратить 5 447 080 рублей, источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заявки принимаются до 6 июля текущего года.