Москалькова обсудила с губернатором Гладковым помощь эвакуированным белгородцам

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, приехала в Белгородскую область с рабочим визитом 20 июня. Омбудсмен уже встретилась с губернатором Вячеславом Гладковым.
Стороны обсудили вопрос приёма эвакуированных белгородцев в других регионах, оказание помощи переселенцам, в том числе по направлению выплат и оплате ЖКХ на время отсутствия в домах. Как отметила Москалькова, разговор получился «очень продуктивным и честным».
Омбудсмен добавила, что её визит в Белгородскую область совпал со Всемирным днём беженцев.
Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы.
Татьяна Москалькова
Ранее стало известно, что Москалькова предложила ввести единообразный пакет социальной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам. Помимо этого, необходимо определить правовой статус переселенцев, считает омбудсмен.