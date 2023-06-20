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Москалькова обсудила с губернатором Гладковым помощь эвакуированным белгородцам

20 июня 2023, 09:57
Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой
Уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Белгородскую область. Москалькова отметила, что её визит в приграничный регион совпал со Всемирным днём беженцев. О первых итогах встречи омбудсмен сообщила в своём Telegram-канале.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, приехала в Белгородскую область с рабочим визитом 20 июня. Омбудсмен уже встретилась с губернатором Вячеславом Гладковым.

Стороны обсудили вопрос приёма эвакуированных белгородцев в других регионах, оказание помощи переселенцам, в том числе по направлению выплат и оплате ЖКХ на время отсутствия в домах. Как отметила Москалькова, разговор получился «очень продуктивным и честным».

Омбудсмен добавила, что её визит в Белгородскую область совпал со Всемирным днём беженцев.

Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы.
Татьяна Москалькова

Ранее стало известно, что Москалькова предложила ввести единообразный пакет социальной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам. Помимо этого, необходимо определить правовой статус переселенцев, считает омбудсмен.

Видео: Telegram-канал Татьяны Москальковой
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетит Белгородскую область
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