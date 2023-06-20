Москалькова обсудила с губернатором Гладковым помощь эвакуированным белгородцам

Стороны обсудили вопрос приёма эвакуированных белгородцев в других регионах, оказание помощи переселенцам, в том числе по направлению выплат и оплате ЖКХ на время отсутствия в домах. Как отметила Москалькова, разговор получился «очень продуктивным и честным».