Компания получила штраф из-за срыва сроков строительства ФАПа в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Между УКС Белгородской области и ООО «Спец Строй Крым» был заключён контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Шахово и хуторе Пригорки. Строительство объектов должно было завершиться в декабре прошлого года. Однако обязательства подрядчик в установленный срок не выполнил.
Прокуратура Прохоровского района провела проверку. В отношении строительной организации завели два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел ООО «Спец Строй Крым» назначили наказание в виде штрафа на сумму 456 тыс. рублей.
Строительство объектов здравоохранения было завершено.