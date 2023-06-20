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Компания получила штраф из-за срыва сроков строительства ФАПа в Белгородской области

20 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
ООО «Спец Строй Крым» должно было завершить в декабре 2022 года строительство двух ФАПов в Прохоровском районе. Однако подрядчик в установленный контрактами срок обязательства не исполнил, сообщает прокуратура Белгородской области.

Между УКС Белгородской области и ООО «Спец Строй Крым» был заключён контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Шахово и хуторе Пригорки. Строительство объектов должно было завершиться в декабре прошлого года. Однако обязательства подрядчик в установленный срок не выполнил.

Прокуратура Прохоровского района провела проверку. В отношении строительной организации завели два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел ООО «Спец Строй Крым» назначили наказание в виде штрафа на сумму 456 тыс. рублей.

Строительство объектов здравоохранения было завершено.

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#Алина Харина#Фап#Контракт#Медучреждения#Общество#Прохоровский район
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