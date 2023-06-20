Компания получила штраф из-за срыва сроков строительства ФАПа в Белгородской области

Между УКС Белгородской области и ООО «Спец Строй Крым» был заключён контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Шахово и хуторе Пригорки. Строительство объектов должно было завершиться в декабре прошлого года. Однако обязательства подрядчик в установленный срок не выполнил.