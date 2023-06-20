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Компания под Белгородом задолжала сотрудникам более 3 млн рублей по зарплате

20 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
Вовремя не получили деньги работники ООО «РЛ Сервис». По факту нарушения завели три административных дела, руководителю внесли представление, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

47 работников ООО «РЛ Сервис» не получили вовремя зарплату. Компания должна была выплатить сотрудникам более 3 млн рублей. Помимо этого, в отношении двух уже уволившихся работников нарушили сроки окончательного расчёта по зарплате.

Руководителю предприятия внесли представление. По факту нарушения срока выплаты зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) завели три административных дела.

Как сообщили в прокуратуре, задолженность по зарплате компания уже погасила. Директора оштрафовали на общую сумму в 43 тыс. рублей.

ООО «РЛ Сервис» зарегистрировано в Строителе в 2020 году. Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) ж/д локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава.

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#Инна Рогова#Зарплата#Долг#ООО «РЛ Сервис»#Прокуратура#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг
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