Компания под Белгородом задолжала сотрудникам более 3 млн рублей по зарплате

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
47 работников ООО «РЛ Сервис» не получили вовремя зарплату. Компания должна была выплатить сотрудникам более 3 млн рублей. Помимо этого, в отношении двух уже уволившихся работников нарушили сроки окончательного расчёта по зарплате.
Руководителю предприятия внесли представление. По факту нарушения срока выплаты зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) завели три административных дела.
Как сообщили в прокуратуре, задолженность по зарплате компания уже погасила. Директора оштрафовали на общую сумму в 43 тыс. рублей.
ООО «РЛ Сервис» зарегистрировано в Строителе в 2020 году. Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) ж/д локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава.