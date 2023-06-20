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Инфляция в Белгородской области снижается, но всё ещё остаётся выше, чем в РФ

20 июня 2023, 12:03
Фото: 1MI

Инфляция в Белгородской области снизилась до 3,10%

Годовая инфляция в Белгородской области в мае снизилась до 3,10%. В целом по стране годовая инфляция выросла и составила 2,51%, сообщили в региональном отделении Банка России.

В мае в Белгородской области годовая инфляция снизилась и составила 3,10%. Для сравнения: в апреле показатель был на уровне 3,40%. При этом в сравнении с данными по ЦФО и РФ показатель выше. В Центральном федеральном округе инфляция выросла и составила 3,02%, в стране — 2,51%.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Белгородской области уменьшился и составил в мае 2023 года 1,77%. В апреле показатель сложился на уровне 2,37%. Замедлился рост цен на творог, сметану, сгущённое и питьевое молоко, а также сыр в результате расширения предложения сырого молока на фоне наращивания производства. Кроме того, ускорилось снижение цен на гречку, муку, овсяную и перловые крупы.

Фото: Банк России

Что касается непродовольственных товаров, то годовой темп прироста цен снизился и составил 0,88% в мае. Замедлился рост цен на жидкие чистящие и моющие средства, мыло и шампунь, так как отечественные производители увеличили объём выпуска этих средств. Также снизились в годовом выражении цены на иномарки.

В сфере услуг годовой темп прироста цен увеличился до 10,38%. Произошёл рост спроса на отдых в России, ускорился рост цен на отдых в Турции.

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#Алина Харина#Инфляция#Цены#Экономика#Белгородская область
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