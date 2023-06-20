Инфляция в Белгородской области снижается, но всё ещё остаётся выше, чем в РФ

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Белгородской области уменьшился и составил в мае 2023 года 1,77%. В апреле показатель сложился на уровне 2,37%. Замедлился рост цен на творог, сметану, сгущённое и питьевое молоко, а также сыр в результате расширения предложения сырого молока на фоне наращивания производства. Кроме того, ускорилось снижение цен на гречку, муку, овсяную и перловые крупы.