Илья Баланин рассказал об обновлениях системы ОМС в текущем году

Как и раньше, особый акцент будет сделан на профилактических осмотрах и диспансеризации: в частности — углубленной после перенесенного COVID-19. Как объяснил глава ФОМС, реабилитация пациента, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, благодаря которым можно отслеживать изменения состояния здоровья пациента в режиме реального времени, будут оплачиваться за счет средств ОМС. Эта программа будет актуальна для россиян, имеющих заболевания с повышенным риском для здоровья.