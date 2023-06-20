Илья Баланин рассказал об обновлениях системы ОМС в текущем году

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Сейчас государством проводится модернизация в сфере оказания медпомощи гражданам, имеющим хронические заболевания, в соответствии с положениями базовой программы ОМС. Говоря о новшествах системы, следует упомянуть разработку среднего норматива комплексного посещения и денежных затрат при диспансерном наблюдении. После внедрения специального норматива по диспансерному наблюдению станет возможным своевременно диагностировать и профилактировать осложнения, предупреждая обострения хронических недугов, не исключая онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни системы кровообращения. На финансовое обеспечение будет направлено 57,6 млрд рублей.
По словам Ильи Баланина, изменение способа оплаты профосмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, а также диспансерного наблюдения за единицу объема медпомощи даст возможность расходовать средства обязательного медицинского страхования с максимальной эффективностью, что станет для медорганизаций стимулом в проведении профилактических мероприятий и обеспечении застрахованных лиц диспансерным наблюдением. Об этом пишет zdorovayarossia.ru.
Как и раньше, особый акцент будет сделан на профилактических осмотрах и диспансеризации: в частности — углубленной после перенесенного COVID-19. Как объяснил глава ФОМС, реабилитация пациента, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, благодаря которым можно отслеживать изменения состояния здоровья пациента в режиме реального времени, будут оплачиваться за счет средств ОМС. Эта программа будет актуальна для россиян, имеющих заболевания с повышенным риском для здоровья.
В числе прочих гарантий Правительство России предоставило пациентам доступ к бесплатному проведению тестирования на грипп или ОРВИ в случае наличия показаний к этому.
Существенные изменения затронули и работу с пациентами, которым необходимо оказание специализированной высокотехнологичной помощи. Еще с 2021 года процедура выбора медицинских клиник россиянами за пределами региона проживания значительно упростилась.
Высокую эффективность показала практика оплаты медпомощи в федеральных клиниках непосредственно из бюджета Федерального фонда ОМС, благодаря чему возросла доступность специализированной, в частности высокотехнологичной, медпомощи в крупнейших отечественных клиниках. В течение прошлого года в федеральных медорганизациях были оказаны вышеупомянутые виды медицинской помощи в 2 млн случаев на сумму 157 млрд рублей. Самыми востребованными в прошлом году оказались офтальмологическая помощь — свыше 256 тысяч обращений, онкологическая помощь — более 248 тысяч случаев, акушерство и гинекология — 170 тысяч, сердечно-сосудистая хирургия — свыше 150 тысяч обращений.
Весной 2022 года в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи внесли несколько корректив, после чего федеральные медорганизации получили право оказания высокотехнологичной медпомощи с применением уникальных инновационных методов лечения за счет средств ОМС.
Возможностью прохождения профилактических мероприятий за счет средств ОМС смогут воспользоваться 86,3 млн человек в 2023 году. Углубленную диспансеризацию пройдут 11 млн граждан, 37,8 млн пациентов будут обеспечены диспансерным наблюдением, а еще 427,1 тыс. россиян смогут пройти медицинскую реабилитацию в условиях амбулатории.