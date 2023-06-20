Энергетики восстановили электроснабжение после обстрелов в Шебекино

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Последние недели для Шебекинского городского округа были крайне тяжелыми. Массированные обстрелы гражданских объектов привели к значительным разрушениям коммунальной инфраструктуры. Артиллерийским огнём был уничтожен мощный энергоузел, обеспечивающий электричеством крупные промышленные предприятия и более 80 тысяч жителей округа. В огне пожаров горело оборудование. Из 955 трансформаторных подстанций повреждены были 682.
В кратчайшие сроки были мобилизованы силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ. Уже 1 июня приступила к работе группировка быстрого развертывания. На помощь энергетикам прибыли бригады из других регионов, чей опыт и знания, полученные на освобожденных территориях, были необходимы в Белгородской области.
В итоге восстановлено 350 км линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 км линий.
«Проделана колоссальная, серьезная работа. Энергетики с риском для жизни буквально сражались за каждую улицу, каждый дом, чтобы быстрее вернуть людям свет. Сегодня электроснабжение большей части Шебекинского округа восстановлено. Огромное спасибо жителям за терпение и понимание, а нашим сотрудникам за отличную работу!», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.