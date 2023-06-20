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Энергетики восстановили электроснабжение после обстрелов в Шебекино

20 июня 2023, 14:20
Фото: «Россети Центр»
Восстановлено 350 км линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 км линий.

Последние недели для Шебекинского городского округа были крайне тяжелыми. Массированные обстрелы гражданских объектов привели к значительным разрушениям коммунальной инфраструктуры. Артиллерийским огнём был уничтожен мощный энергоузел, обеспечивающий электричеством крупные промышленные предприятия и более 80 тысяч жителей округа. В огне пожаров горело оборудование. Из 955 трансформаторных подстанций повреждены были 682.

В кратчайшие сроки были мобилизованы силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ. Уже 1 июня приступила к работе группировка быстрого развертывания. На помощь энергетикам прибыли бригады из других регионов, чей опыт и знания, полученные на освобожденных территориях, были необходимы в Белгородской области.

Фото: «Россети Центр»

В итоге восстановлено 350 км линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 км линий.

«Проделана колоссальная, серьезная работа. Энергетики с риском для жизни буквально сражались за каждую улицу, каждый дом, чтобы быстрее вернуть людям свет. Сегодня электроснабжение большей части Шебекинского округа восстановлено. Огромное спасибо жителям за терпение и понимание, а нашим сотрудникам за отличную работу!», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

#Алина Харина#Россети Центр#Общество#Белгородская область
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