Энергетики восстановили электроснабжение после обстрелов в Шебекино

В кратчайшие сроки были мобилизованы силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ. Уже 1 июня приступила к работе группировка быстрого развертывания. На помощь энергетикам прибыли бригады из других регионов, чей опыт и знания, полученные на освобожденных территориях, были необходимы в Белгородской области.