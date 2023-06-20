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Эксперты от ОМС прорабатывают механизмы сопровождения участников СВО

20 июня 2023, 14:05
На совместном совещании Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийского союза страховщиков обсуждались возможности использования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) для реабилитации участников СВО.

Особое внимание уделялось информированию и сопровождению застрахованных граждан, принявших участие в СВО, пишут newizv.ru.

Согласно представленным ФОМС данным, в текущем году в рамках реабилитационных мероприятий для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для участников СВО, а также 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.

Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что сопровождение участников СВО является актуальным вопросом не только с точки зрения государственных задач, но и с целью использования ресурсов системы ОМС в реабилитационной инфраструктуре.

«Сегодня мы также можем говорить о введении нормативов для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Благодаря этому новшеству в текущем году застрахованные по ОМС граждане смогут пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч случаев для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Указанные объемы включают оказание медицинской помощи пациентам с множественными травмами», — отметил Баланин.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что сегодня страховым медицинским организациям поступают запросы по данной тематике от органов исполнительной власти в регионах и различных фондов, оказывающих помощь и поддержку участникам СВО

«В настоящий момент страховщики разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи являются наиболее актуальными сегодня», — прокомментировал Дмитрий Кузнецов.

В ходе рабочего совещания также обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и работа в общей информационной системе.

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