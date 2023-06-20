Эксперты от ОМС прорабатывают механизмы сопровождения участников СВО

«Сегодня мы также можем говорить о введении нормативов для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Благодаря этому новшеству в текущем году застрахованные по ОМС граждане смогут пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч случаев для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Указанные объемы включают оказание медицинской помощи пациентам с множественными травмами», — отметил Баланин.