Эксперты от ОМС прорабатывают механизмы сопровождения участников СВО

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Особое внимание уделялось информированию и сопровождению застрахованных граждан, принявших участие в СВО, пишут newizv.ru.
Согласно представленным ФОМС данным, в текущем году в рамках реабилитационных мероприятий для застрахованных по ОМС предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для участников СВО, а также 60 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации.
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что сопровождение участников СВО является актуальным вопросом не только с точки зрения государственных задач, но и с целью использования ресурсов системы ОМС в реабилитационной инфраструктуре.
«Сегодня мы также можем говорить о введении нормативов для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Благодаря этому новшеству в текущем году застрахованные по ОМС граждане смогут пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408,2 тысячи случаев лечения, в том числе определен объем 60 тысяч случаев для участников СВО, а также 20 тысяч случаев госпитализации в федеральные медицинские организации. Указанные объемы включают оказание медицинской помощи пациентам с множественными травмами», — отметил Баланин.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что сегодня страховым медицинским организациям поступают запросы по данной тематике от органов исполнительной власти в регионах и различных фондов, оказывающих помощь и поддержку участникам СВО
«В настоящий момент страховщики разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи являются наиболее актуальными сегодня», — прокомментировал Дмитрий Кузнецов.
В ходе рабочего совещания также обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и работа в общей информационной системе.