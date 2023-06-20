Для Горритуалсервиса в Белгороде закупают кроссовер за 2,8 млн рублей

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Согласно документам госзакупки, на приобретение автомобиля Renault Arkana готовы потратить 2,8 млн рублей из городского бюджета. В техническом задание прописали характеристики, которыми должно обладать средство передвижения: полный привод, бензиновый двигатель объёмом не менее 1000 см³.
Цвет кузова белый, серый, коричневый или зелёный, год выпуска не ранее 2022 года, наличие комплекта из зимних и запасных шин, пять посадочных мест. Автомобиль должен быть новым, не находившимся в эксплуатации с пробегом не более 5 км, с указанием страны происхождения.
Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 августа текущего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 23 июня.
Ранее сообщалось, что мэрия Белгорода заказала услуги по перетяжке и ремонту салонов восьми марок автомобилей. На работы потратили 470 тысяч рублей.