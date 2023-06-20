Для Горритуалсервиса в Белгороде закупают кроссовер за 2,8 млн рублей

Цвет кузова белый, серый, коричневый или зелёный, год выпуска не ранее 2022 года, наличие комплекта из зимних и запасных шин, пять посадочных мест. Автомобиль должен быть новым, не находившимся в эксплуатации с пробегом не более 5 км, с указанием страны происхождения.