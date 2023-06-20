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Для Горритуалсервиса в Белгороде закупают кроссовер за 2,8 млн рублей

20 июня 2023, 15:23
Фото: zr.ru
Тендер на поставку автомобиля появился на сайте госзакупок 15 июня. Контракт заключит муниципальное учреждение «Горритуалсервис». Товар поставят на улицу Портовая, 94 в Белгороде.

Согласно документам госзакупки, на приобретение автомобиля Renault Arkana готовы потратить 2,8 млн рублей из городского бюджета. В техническом задание прописали характеристики, которыми должно обладать средство передвижения: полный привод, бензиновый двигатель объёмом не менее 1000 см³.

Цвет кузова белый, серый, коричневый или зелёный, год выпуска не ранее 2022 года, наличие комплекта из зимних и запасных шин, пять посадочных мест. Автомобиль должен быть новым, не находившимся в эксплуатации с пробегом не более 5 км, с указанием страны происхождения.

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 августа текущего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 23 июня.

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#Таисия Некрасова#Горритуалсервис#Госзакупки#Новый автомобиль#Мэрия белгорода#Мэрия#Общество#Экономика#Город#Эксклюзив#Белгород#Белгородская область
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