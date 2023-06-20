БФТ-Холдинг внедрил в Омской области региональную витрину данных

По итогам проекта в Омской области обеспечено архивное хранение, а также предоставление сведений о ходе оказания и результатах по трем видам услуг — выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца, выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также разрешения на использование объектов животного мира. Теперь житель региона сможет любым удобным для него способом подать заявку на оформление одной из этих услуг и оперативно увидеть всю информацию по заявке в своем личном кабинете на ЕПГУ. Разработанное решение успешно прошло все приемочные испытания и введено в опытную эксплуатацию.