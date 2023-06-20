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Белгородцы изучили 200-летний колокольчик под звуки карильона

20 июня 2023, 15:55
Фото: Татьяна Дюмина / Bel.ru

В городе-крепости «Яблонов» открылась выставка колокольчиков

Днём 20 июня в историко-культурном центре Город-крепость «Яблонов» в селе Яблоново Корочанского района открылась выставка поддужных колокольчиков «Колокольный звон, как символ чистоты…».

Большинство предметов предоставили жители района Леонид Романенко и Геннадий Шаталов из своих частных коллекций. Леонид Михайлович рассказал, что собирает колокольчики уже 19 лет, привозит их из городов России и из других стран. В открывшейся сегодня экспозиции представлены колокольчики разных времён, самый старинный из них был выполнен в 1802 году. Помимо экскурсии по выставке гостей ждали бесплатные угощения, мастер-классы для детей, а также концерт солиста Белгородской филармонии Тимура Халиуллина на единственном в России передвижном карильоне.

«В 2020 году моя коллекция колокольчиков значительно пополнилась. Мне посчастливилось купить сразу несколько интересных экземпляров у московских и питерских коллекционеров. Делиться знаниями об этих чудесных предметах с земляками очень важно, и я рад, что сегодня это стало возможным.» — прокомментировал Леонид Романенко.

Проведение различных культурных и образовательных мероприятий — это регулярная практика центра. Как отмечает директор города-крепости, в дальнейшем здесь планируется открытие других выставок и организация фестивалей, связанных с тематикой Корочанского района.

Фото: Татьяна Дюмина / Bel.ru
Видео: Татьяна Дюмина / Bel.ru
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