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В рамках госпрограммы в Белгородской области капитально ремонтируют школу

19 июня 2023, 13:09
Фото: Правительство Белгородской области
Речь идёт об общеобразовательной школе в Прохоровском районе. В здании уже заменили окна. Идёт процесс нанесения декоративной штукатурки. Подробности сообщили в областном правительстве.
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Бюджет

В рамках госпрограммы «Образование» в Белгородской области полным ходом идёт капитальный ремонт Прелестненской школы, которая находится в Прохоровском районе.

Общеобразовательная организация рассчитана на 213 мест. Площадь помещений, которые капитально ремонтируют, составляет 1400 квадратных метров.

По данным министерства строительства Белгородской области, в настоящее время подрядчик уже заменил окна. Строители грунтуют фасад, а также наносят декоративную штукатурку. Внутри здания специалисты проводят малярные и электромонтажные работы, прокладывают отопление в спортивном зале и пищеблоке.

В правительстве напомнили, что капитальный ремонт учреждения выполняют в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На эти цели из бюджета выделили более 94 млн рублей.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Центральный в посёлке Северный начали строить фундамент для школы, которая будет рассчитана на 1500 учеников. Оценочная стоимость объекта составляет 2,1 млрд рублей.

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