В рамках госпрограммы в Белгородской области капитально ремонтируют школу

По данным министерства строительства Белгородской области, в настоящее время подрядчик уже заменил окна. Строители грунтуют фасад, а также наносят декоративную штукатурку. Внутри здания специалисты проводят малярные и электромонтажные работы, прокладывают отопление в спортивном зале и пищеблоке.