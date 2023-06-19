В рамках госпрограммы в Белгородской области капитально ремонтируют школу

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В рамках госпрограммы «Образование» в Белгородской области полным ходом идёт капитальный ремонт Прелестненской школы, которая находится в Прохоровском районе.
Общеобразовательная организация рассчитана на 213 мест. Площадь помещений, которые капитально ремонтируют, составляет 1400 квадратных метров.
По данным министерства строительства Белгородской области, в настоящее время подрядчик уже заменил окна. Строители грунтуют фасад, а также наносят декоративную штукатурку. Внутри здания специалисты проводят малярные и электромонтажные работы, прокладывают отопление в спортивном зале и пищеблоке.
В правительстве напомнили, что капитальный ремонт учреждения выполняют в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На эти цели из бюджета выделили более 94 млн рублей.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Центральный в посёлке Северный начали строить фундамент для школы, которая будет рассчитана на 1500 учеников. Оценочная стоимость объекта составляет 2,1 млрд рублей.