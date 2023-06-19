В двух районах белгородского приграничья водоёмы не будут расчищать до осени

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Как сообщила замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина, всего завершены работы по очистке акваторий четырёх водных объектов. На сегодняшний день работы ведутся на 19 водных объектах. На следующей неделе в список попадут ещё три.
Шесть объектов находятся в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Там работы перенесли на сентябрь–октябрь.
По всем объектам выполнены проекты и заключены контракты. В октябре должны завершить работы по всем объектам, в том числе, которые планировали очистить в прошлом году.
Юлия Щедрина
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что белгородцы хотят сохранить жизнь рекам и прудам на территории области.
Воды крайне недостаточно. Хотелось бы, чтобы от заросших камышом территорий мы видели наши реки в другом виде и не переживали за то, что они могут прекратить своё существование. Работа проводится большая.
Вячеслав Гладков