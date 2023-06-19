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В двух районах белгородского приграничья водоёмы не будут расчищать до осени

19 июня 2023, 08:40
Фото: 1MI
Речь идёт о Шебекинском и Грайворонском горокругах. Всего на территории данных районов шесть водных объектов, которые планируют очистить в текущем году.

Как сообщила замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина, всего завершены работы по очистке акваторий четырёх водных объектов. На сегодняшний день работы ведутся на 19 водных объектах. На следующей неделе в список попадут ещё три.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Шесть объектов находятся в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Там работы перенесли на сентябрь–октябрь.

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области
По всем объектам выполнены проекты и заключены контракты. В октябре должны завершить работы по всем объектам, в том числе, которые планировали очистить в прошлом году.
Юлия Щедрина

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что белгородцы хотят сохранить жизнь рекам и прудам на территории области.

Воды крайне недостаточно. Хотелось бы, чтобы от заросших камышом территорий мы видели наши реки в другом виде и не переживали за то, что они могут прекратить своё существование. Работа проводится большая.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Водоёмы#Расчистка#Реки#Общество#Белгородская область#Юлия Щедрина#Григорий гладков#Вячеслав Гладков
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