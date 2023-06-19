В Белгородской области увеличилось число нелегальных свалок

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В Белгородской области увеличилось число несанкционированных свалок. Для сравнения: в конце 2021 года их было 203, а в конце 2022 года — 207.
В регионе в минувшем году ликвидировали 261 свалку. В то же время ещё выявили 265.
Аналогичная ситуация в Воронежской области. В конце прошлого года количество несанкционированных свалок увеличилось до 56. Ликвидировано было 158 свалок, а выявлено — 159.
В Курской области количество нелегальных мест скопления отходов сократилось с 39 до 35. Ликвидировано в регионе 19 свалок, а выявлено — 15. В Липецкой области число свалок сократилось до 68 с 115. Ликвидировано было 153 свалки, а выявлено 106 новых мест. В Тамбовской области число свалок сократилось с 44 до 31.
В целом по России количество несанкционированных свалок сократилось на 17% (на 2,6 тыс. объектов).
Напомним, что в Белгороде со старой свалки вывезли более 330 тысяч кубометров отходов. Завершить рекультивацию свалки планируется к ноябрю 2024 года.