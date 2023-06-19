В Белгородской области увеличилось число нелегальных свалок

В Курской области количество нелегальных мест скопления отходов сократилось с 39 до 35. Ликвидировано в регионе 19 свалок, а выявлено — 15. В Липецкой области число свалок сократилось до 68 с 115. Ликвидировано было 153 свалки, а выявлено 106 новых мест. В Тамбовской области число свалок сократилось с 44 до 31.