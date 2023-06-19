В Белгородской области утонул мужчина

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
17 июня из реки Оскол в селе Холки Чернянского района достали тело мужчины. Его обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В поиске человека участвовали 10 человек и четыре единицы техники, в том числе четыре человека и две машины от МЧС.
Ранее сообщалось, что с начала года в регионе утонул один человек. Трагедия произошла 21 марта в Губкинском горокруге. Погиб 53-летний мужчина. Он провалился под лёд. По данным на апрель текущего года, спасти удалось троих белгородцев.