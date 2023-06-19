В Белгородской области утонул мужчина

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе утонул один человек. Трагедия произошла 21 марта в Губкинском горокруге. Погиб 53-летний мужчина. Он провалился под лёд. По данным на апрель текущего года, спасти удалось троих белгородцев.