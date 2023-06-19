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В Белгородской области утонул мужчина

19 июня 2023, 07:04
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Чернянском районе. Тело нашли в месте, не предназначенном для купания. Подробности рассказали в региональном управлении МЧС.

17 июня из реки Оскол в селе Холки Чернянского района достали тело мужчины. Его обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В поиске человека участвовали 10 человек и четыре единицы техники, в том числе четыре человека и две машины от МЧС.

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе утонул один человек. Трагедия произошла 21 марта в Губкинском горокруге. Погиб 53-летний мужчина. Он провалился под лёд. По данным на апрель текущего года, спасти удалось троих белгородцев.

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#Алина Харина#Мчс россии#Река#Река Оскол#Утонувший#Происшествия#Чернянский район#Холки
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