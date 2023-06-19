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В Белгородской области предотвратили преступление благодаря снимкам Роскосмоса

19 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
Руководитель коммерческой организации пытался незаконно возместить налог на добавленную стоимость. Он подал в налоговую ложные сведения о приобретении 66 тыс. тонн песка. Фиктивность сделки доказали с помощью снимков со спутника.

Как сообщает УМВД России по Белгородской области, руководитель коммерческой организации, специализирующейся на купле-продаже сырья и строительных материалов, предоставил в налоговую бухгалтерские документы за 2018 год с ложными сведениями о покупке 66 тыс. тонн песка на 32 млн рублей. Руководитель компании необоснованно включил в декларацию сумму НДС в размере более 4 млн рублей.

Налоговый орган в возмещении денег отказал. Тогда злоумышленник обжаловал это решение в арбитражном суде. Однако довести задуманное до конца ему так и не удалось, так как возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество), заявку на возмещение НДС изъяли.

Чтобы доказать, что сделка носила фиктивный характер и существовала только на бумаге, следствие сделало запросы в Роскосмос для получения снимков со спутника. Благодаря этому и другим доказательствам версию о приобретении и хранении такого объёма песка на промышленных площадках региона опровергли. Деньги на расчётный счёт компании так и не поступили.

Октябрьский районный суд Белгорода признал руководителя организации виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года (условно) со штрафом в 800 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#Налоговая#Ндс#Мошенничество#Происшествия#Белгородская область#Алина Харина#Роскосмос#Песок
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