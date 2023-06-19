В Белгородской области предотвратили преступление благодаря снимкам Роскосмоса

Чтобы доказать, что сделка носила фиктивный характер и существовала только на бумаге, следствие сделало запросы в Роскосмос для получения снимков со спутника. Благодаря этому и другим доказательствам версию о приобретении и хранении такого объёма песка на промышленных площадках региона опровергли. Деньги на расчётный счёт компании так и не поступили.