В Белгородской области предотвратили преступление благодаря снимкам Роскосмоса

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Как сообщает УМВД России по Белгородской области, руководитель коммерческой организации, специализирующейся на купле-продаже сырья и строительных материалов, предоставил в налоговую бухгалтерские документы за 2018 год с ложными сведениями о покупке 66 тыс. тонн песка на 32 млн рублей. Руководитель компании необоснованно включил в декларацию сумму НДС в размере более 4 млн рублей.
Налоговый орган в возмещении денег отказал. Тогда злоумышленник обжаловал это решение в арбитражном суде. Однако довести задуманное до конца ему так и не удалось, так как возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество), заявку на возмещение НДС изъяли.
Чтобы доказать, что сделка носила фиктивный характер и существовала только на бумаге, следствие сделало запросы в Роскосмос для получения снимков со спутника. Благодаря этому и другим доказательствам версию о приобретении и хранении такого объёма песка на промышленных площадках региона опровергли. Деньги на расчётный счёт компании так и не поступили.
Октябрьский районный суд Белгорода признал руководителя организации виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года (условно) со штрафом в 800 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.