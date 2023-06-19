Сумка-шопер и набор сгибалок: сувенирная продукция на 80-летие Прохоровского сражения

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Согласно документам госзакупки, региональный центр туризма и гостеприимства ищет поставщика сувенирной продукции. Максимально на эти цели готовы выделить 2 млн рублей. Это субсидия на выполнение государственного задания.
В рамках работ исполнитель должен будет изготовить макеты, продукцию, а также доставить её до 10 июля на Гражданский проспект, 54 в Белгороде.
Речь идёт о 1000 футболках для персонала и волонтёрского корпуса (размеры от 46 до 54), 100 детских белых футболках (рост от 122 до 170 см), а также 120 белых футболках с перламутровыми пуговицами для организаторов.
Поставить должны 100 дождевиков с капюшоном из ткани таффета, 250 бейсболок для персонала, волонтёрского корпуса и участников, 50 бейсболок с регулируемым замком для организаторов и 250 синих панамок.
В список поставляемой продукции вошли сумка-шопер для воды для волонтёрского корпуса (200 штук), зонт-трость (10 штук), рюкзак-ролтопп походный с креплением под коврик на регулируемой защёлке (200 штук), картонный пакет с верёвочными ручками (100 штук), стикерпаки (500 штук) и набор сгибалок (500 штук).
Предусмотрел заказчик поставку детской настольной игры-бродилки «Прохоровка. Музейная тропа» (300 штук), набора для творчества «Прохоровское сражение» (200 штук), пеналов металлических с нанесением и наполнением (150 штук), пледа c нанесением вышивки (100 штук) и пакетов (550 штук).
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 26 июня.