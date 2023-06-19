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С главным тренером белгородского «Салюта» продлили контракт

19 июня 2023, 11:36
Фото: пресс-служба ФК "Салют"
Виктор Навоченко останется в клубе до лета 2024 года. Следующий сезон будет шестым для него в Белгороде, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Сюжет
Футбол

Главным тренером ФК «Салют» останется Виктор Навоченко. Соглашение актуально до лета 2024 года.

Следующий сезон будет шестым для Навоченко в белгородском клубе. Под его руководством футболисты «Салюта» провели 139 матчей. 81 игра закончилась победой, 29 — ничьей, столько же — поражением.

Тем временем у футболистов «Салюта» завершается краткосрочный отпуск. Тренировки к новому сезону начнутся 20 июня. Учебно-тренировочный сбор пройдёт в Белгороде.

Новый сезон первенства Второй лиги дивизиона «А» стартует 16 июля.

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