С главным тренером белгородского «Салюта» продлили контракт

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Главным тренером ФК «Салют» останется Виктор Навоченко. Соглашение актуально до лета 2024 года.
Следующий сезон будет шестым для Навоченко в белгородском клубе. Под его руководством футболисты «Салюта» провели 139 матчей. 81 игра закончилась победой, 29 — ничьей, столько же — поражением.
Тем временем у футболистов «Салюта» завершается краткосрочный отпуск. Тренировки к новому сезону начнутся 20 июня. Учебно-тренировочный сбор пройдёт в Белгороде.
Новый сезон первенства Второй лиги дивизиона «А» стартует 16 июля.