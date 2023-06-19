Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Белгородом

19 июня 2023, 11:04
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Авария произошла 18 июня. Пострадали пассажиры микроавтобуса, а также находившиеся в автомобиле ВАЗ люди. Среди них есть двое детей, сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

В Строителе столкнулись ВАЗ-21150 и «Газель», принадлежащая предприятию. ДТП случилось вечером 18 июня. По предварительным данным УМВД, водитель ВАЗа на перекрёстке не предоставил преимущество автобусу, что и привело к столкновению.

Пострадали пять человек. В легковушке травмы получили пятилетний мальчик, десятилетняя девочка, а также женщина 36 лет. Пострадали и пассажиры автобуса — 67-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Видео: УМВД России по Белгородской области
Читайте также:
Автобус и иномарка вылетели на пешеходную дорожку после ДТП в центре Белгорода15-летний белгородец попал в ДТП на отцовском авто: пострадали ещё двое подростковВ Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП
#Инна Рогова#ДТП#Авария#Автобус#Пострадавшие#Происшествия#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Строитель#Видео
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Сегодня, 12:39
Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Сегодня, 11:45
120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
Сегодня, 10:10
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Сегодня, 12:13
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга
Сегодня, 14:29