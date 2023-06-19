Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Белгородом

В Строителе столкнулись ВАЗ-21150 и «Газель», принадлежащая предприятию. ДТП случилось вечером 18 июня. По предварительным данным УМВД, водитель ВАЗа на перекрёстке не предоставил преимущество автобусу, что и привело к столкновению.