Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Белгородом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Строителе столкнулись ВАЗ-21150 и «Газель», принадлежащая предприятию. ДТП случилось вечером 18 июня. По предварительным данным УМВД, водитель ВАЗа на перекрёстке не предоставил преимущество автобусу, что и привело к столкновению.
Пострадали пять человек. В легковушке травмы получили пятилетний мальчик, десятилетняя девочка, а также женщина 36 лет. Пострадали и пассажиры автобуса — 67-летняя женщина и 44-летний мужчина.
Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.