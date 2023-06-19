Проводить обследование жилфонда Шебекино специалисты будут в бронежилетах и касках

Гладков добавил, что в течение трёх ближайших дней специалисты проведут полное комиссионное обследование жилищного фонда города. Подомовой и поквартирный обход начнут специалисты из всех районов и округов. Они будут обязательно фиксировать на фото и видео наличие или отсутствие каких-либо повреждений, чтобы не было потом разногласий.



При этом глава региона добавил, что у всех специалистов при выполнении задачи должны быть в обязательном порядке с собой специальные средства безопасности — бронежилеты и каски.