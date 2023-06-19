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Проводить обследование жилфонда Шебекино специалисты будут в бронежилетах и касках

19 июня 2023, 15:12
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Эксперты осмотрят каждый дом и двор. По итогам станет понятно, можно ли восстановить жильё. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

19 июня состоялось расширенное совещание с главами муниципалитетов региона. По итогам губернатор поставил задачу по восстановлению Шебекинского округа. Этим будет заниматься вся область.

Гладков добавил, что в течение трёх ближайших дней специалисты проведут полное комиссионное обследование жилищного фонда города. Подомовой и поквартирный обход начнут специалисты из всех районов и округов. Они будут обязательно фиксировать на фото и видео наличие или отсутствие каких-либо повреждений, чтобы не было потом разногласий.

При этом глава региона добавил, что у всех специалистов при выполнении задачи должны быть в обязательном порядке с собой специальные средства безопасности — бронежилеты и каски.

Важно осмотреть каждую квартиру, дом и двор. По итогу комиссия даст рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья. А после завершения обследования и подсчёта затрат будем принимать решение по восстановлению округа в кратчайшие сроки.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Обследование#Жилищный фонд#Специалисты#Комиссия#Спецоперация#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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