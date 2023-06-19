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Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге

19 июня 2023, 18:23
Фото: roscongress.org
С 14 по 17 июня в Северной столице России прошел Петербургский международный экономический форум. Главные акценты на мероприятии были сделаны на развитии межгосударственных деловых связей и поиске торговых партнеров в зарубежных странах.

Представители государств СНГ, а также КНР, арабского мира, Индии, латиноамериканских стран и ЕАЭС — АСЕАН приняли участие в форуме, предоставив тем самым России возможность продемонстрировать стабильность экономики в реалиях масштабного санкционного давления. На ПМЭФ-2023 между странами установилась атмосфера взаимного доверия, базой для которой стали принципы равноправного торгового партнерства.

В ходе подведения итогов ПМЭФ-2023 стало ясно, что в мире сформировался новый блок из государств, заявивших о готовности к налаживанию деловых связей и дальнейшему сотрудничеству в атмосфере взаимного доверия и сохранения суверенитета. Организаторы ПМЭФ-2023 рассчитывали в первую очередь установить направление международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу. Об этом информирует newia.ru.

По заявлению советника главы России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова, преобразование форума в настоящий институт национального развития происходило поэтапно в течение 26 лет его существования. В этом году показатели участия и вовлеченность в событие достигли уровня, который отмечался еще до пандемии. То есть международная предпринимательская активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в реальном и онлайн-форматах приняли участие свыше 17 000 представителей из 130 стран.

В этом году почетным гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты, которые представляла делегация под руководством главы государства Мухаммеда Аль Нахайяна.

Также из других стран в Санкт-Петербург прибыли 150 высокопоставленных лиц — глав государств, министерств и дипмиссий, а также руководители международных организаций и объединений. Среди государственных лидеров на форуме присутствовали президент Республики Армении, глава Алжирской Народной Демократической Республики и президент Южной Осетии. Кубу на форуме представлял премьер-министр республики.

В составе самых многочисленных делегаций Петербург посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов, а также КНР, Кубы, США, Индии, Мьянмы и Казахстана. Форум объединил свыше 6000 представителей российского и зарубежного бизнеса из более чем 3000 компаний из 75 стран и территорий.

На различных информационных площадках события форума освещали почти 4 000 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

В роли информационного партнера ПМЭФ-2023 выступил медиахолдинг 1MI.

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