Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге

По заявлению советника главы России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова, преобразование форума в настоящий институт национального развития происходило поэтапно в течение 26 лет его существования. В этом году показатели участия и вовлеченность в событие достигли уровня, который отмечался еще до пандемии. То есть международная предпринимательская активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в реальном и онлайн-форматах приняли участие свыше 17 000 представителей из 130 стран.