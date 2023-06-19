Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Представители государств СНГ, а также КНР, арабского мира, Индии, латиноамериканских стран и ЕАЭС — АСЕАН приняли участие в форуме, предоставив тем самым России возможность продемонстрировать стабильность экономики в реалиях масштабного санкционного давления. На ПМЭФ-2023 между странами установилась атмосфера взаимного доверия, базой для которой стали принципы равноправного торгового партнерства.
В ходе подведения итогов ПМЭФ-2023 стало ясно, что в мире сформировался новый блок из государств, заявивших о готовности к налаживанию деловых связей и дальнейшему сотрудничеству в атмосфере взаимного доверия и сохранения суверенитета. Организаторы ПМЭФ-2023 рассчитывали в первую очередь установить направление международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу. Об этом информирует newia.ru.
По заявлению советника главы России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова, преобразование форума в настоящий институт национального развития происходило поэтапно в течение 26 лет его существования. В этом году показатели участия и вовлеченность в событие достигли уровня, который отмечался еще до пандемии. То есть международная предпринимательская активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в реальном и онлайн-форматах приняли участие свыше 17 000 представителей из 130 стран.
В этом году почетным гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты, которые представляла делегация под руководством главы государства Мухаммеда Аль Нахайяна.
Также из других стран в Санкт-Петербург прибыли 150 высокопоставленных лиц — глав государств, министерств и дипмиссий, а также руководители международных организаций и объединений. Среди государственных лидеров на форуме присутствовали президент Республики Армении, глава Алжирской Народной Демократической Республики и президент Южной Осетии. Кубу на форуме представлял премьер-министр республики.
В составе самых многочисленных делегаций Петербург посетили представители Объединенных Арабских Эмиратов, а также КНР, Кубы, США, Индии, Мьянмы и Казахстана. Форум объединил свыше 6000 представителей российского и зарубежного бизнеса из более чем 3000 компаний из 75 стран и территорий.
На различных информационных площадках события форума освещали почти 4 000 представителей отечественных и зарубежных СМИ.
В роли информационного партнера ПМЭФ-2023 выступил медиахолдинг 1MI.