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Обстрел Валуек, выплаты и вопрос дистанта в школах: что обсуждали белгородцы 19 июня

19 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Утром в понедельник под огонь ВСУ попал город Валуйки, в правительстве обсуждают формат обучения в новом учебном году, а тем временем более 100 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты.

Обстрел Валуек

В понедельник под огонь ВСУ попали Валуйки. Пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.

У пострадавшего мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, две женщины получили осколочные ранения, у ещё одной — контузия. Повреждения зафиксированы в пяти МКД и четырёх частных домах.

Позже под обстрел попала Соболевка в Валуйском горокруге. Пострадала кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

Также под обстрел сегодня попал хутор Балки Шебекинского округа. Пострадали частный дом и линия электропередачи.

Число пострадавших от обстрела в Валуйках увеличилось до восьми человек
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В каком формате начнётся учебный год?

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, проводить дистанционное обучение в школах крайне сложно. Если новый учебный год начнётся так же, то из области уедет большое количество жителей.

Вячеслав Гладков пообещал, что за три месяца в регионе подготовятся к началу нового учебного года и подумают, как обеспечить безопасность детей и взрослых.

Также губернатор отметил, что работа школ будет зависеть от близости к границе.

Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
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Без прописки и выплат?

Как минимум 120 человек из белгородского приграничья не могут получить выплаты из-за прописки в других районах. Жителей с пропиской в других местах внесут в отдельный реестр на выплаты.

Чтобы получить деньги, жителям с другой пропиской нужно написать заявление и обратиться в администрацию, правительство или органы соцзащиты.

120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
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#Алина Харина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Общество#Обстрел ВСУ#Приграничье#Единовременная выплата#Дистанционка
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