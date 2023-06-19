Обстрел Валуек, выплаты и вопрос дистанта в школах: что обсуждали белгородцы 19 июня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В понедельник под огонь ВСУ попали Валуйки. Пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. У него перелом ключицы. Ребёнок находился в состоянии средней степени тяжести.
У пострадавшего мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, две женщины получили осколочные ранения, у ещё одной — контузия. Повреждения зафиксированы в пяти МКД и четырёх частных домах.
Позже под обстрел попала Соболевка в Валуйском горокруге. Пострадала кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.
Также под обстрел сегодня попал хутор Балки Шебекинского округа. Пострадали частный дом и линия электропередачи.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, проводить дистанционное обучение в школах крайне сложно. Если новый учебный год начнётся так же, то из области уедет большое количество жителей.
Вячеслав Гладков пообещал, что за три месяца в регионе подготовятся к началу нового учебного года и подумают, как обеспечить безопасность детей и взрослых.
Также губернатор отметил, что работа школ будет зависеть от близости к границе.
Как минимум 120 человек из белгородского приграничья не могут получить выплаты из-за прописки в других районах. Жителей с пропиской в других местах внесут в отдельный реестр на выплаты.
Чтобы получить деньги, жителям с другой пропиской нужно написать заявление и обратиться в администрацию, правительство или органы соцзащиты.