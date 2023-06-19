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Мэрия Белгорода не смогла отсудить 3,6 млн рублей неустойки у «Белгороддорстроя»

19 июня 2023, 14:45
Фото: 1MI
Речь идёт об уплате неустойки по муниципальным контрактам. Иск в июне 2022 год подавало управление капитального строительства Белгорода. Документы появились на сайте арбитражного суда Белгородской области.

Согласно предоставленной информации, 8 июня текущего года арбитражный суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований управления капитального строительства администрации Белгорода. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Управление капитального строительства Белгорода требовало взыскать неустойку по муниципальным контрактам на сумму 3 608 571 рубль с ООО «Белгороддорстрой». Сам иск был подан в июне 2022 года, дело возбудили в августе. Слушание в первой инстанции назначили на конец сентября 2022 года. С тех пор судебное разбирательство постоянно откладывалось. Первого июня 2023 года назначили перерыв во слушании дела, а 8 июня в иске отказали полностью.

Это не первая претензия управления капстроительства к компании. Ранее, «Белгороддорстрою» выписали штраф за нарушение ремонта дороги по улице Щорса в Белгороде. Сумма штрафа составила 518 тыс. рублей. Государственный контракт был заключён на 93,6 млн.

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