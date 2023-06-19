Мэрия Белгорода не смогла отсудить 3,6 млн рублей неустойки у «Белгороддорстроя»

Управление капитального строительства Белгорода требовало взыскать неустойку по муниципальным контрактам на сумму 3 608 571 рубль с ООО «Белгороддорстрой». Сам иск был подан в июне 2022 года, дело возбудили в августе. Слушание в первой инстанции назначили на конец сентября 2022 года. С тех пор судебное разбирательство постоянно откладывалось. Первого июня 2023 года назначили перерыв во слушании дела, а 8 июня в иске отказали полностью.