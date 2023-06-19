Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Глава региона сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского горокруга. Пострадавших нет.
Специалисты провели подомовой обход. Незначительные повреждения зафиксировали в трёх частных домах. Там посечены фасады и крыши, выбиты окна.
Немного ранее сообщения с просьбой спуститься в укрытия получили жители села Тишанка в Волоконовском районе. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
Напомним, утром 19 июня под атаку ВСУ попал город Валуйки. Пострадали восемь человек. Среди них один ребёнок. Его госпитализировали в детскую областную больницу.