Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Изображение материала

Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

19 июня 2023, 16:13
Фото: Bel.ru
Под огнём оказалось село Пороз Грайворонского округа. Подробнее сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Глава региона сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского горокруга. Пострадавших нет.

Специалисты провели подомовой обход. Незначительные повреждения зафиксировали в трёх частных домах. Там посечены фасады и крыши, выбиты окна.

Немного ранее сообщения с просьбой спуститься в укрытия получили жители села Тишанка в Волоконовском районе. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Напомним, утром 19 июня под атаку ВСУ попал город Валуйки. Пострадали восемь человек. Среди них один ребёнок. Его госпитализировали в детскую областную больницу.

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрел Валуек, выплаты и вопрос дистанта в школах: что обсуждали белгородцы 19 июняСельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокругаПосмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#СВО#Пострадавшие#Спецоперация#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Сегодня, 12:39
Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Сегодня, 11:45
120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
Сегодня, 10:10
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Сегодня, 12:13
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга
Сегодня, 14:29