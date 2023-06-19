Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Изображение материала

Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области

19 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI
По словам губернатора, проводить обучение в дистанционном формате крайне сложно. Об этом Вячеслав Гладков сообщил во время утреннего обращения в соцсетях.
Сюжет
Школы

Как отметил Вячеслав Гладков, если новый учебный год начнётся так, как он прошёл в 2022–2023 гг., то из региона уедет большое количество жителей, так как «проводить в дистанционном формате обучение крайне сложно и не всем это удаётся».

Уже имеем большой опыт, который позволяет понять, как обеспечить безопасность детей и взрослых, поэтому за почти три месяца подготовимся и начнём учебный год.
Вячеслав Гладков

Также губернатор заявил, что работа школ будет зависеть от близости к границе. Вопрос о формате работы образовательных учреждений обсудят с каждой школой, родителей и учителем.

Выслушаем мнение, проговорим с военными, с Министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Строить фундамент для будущей школы в посёлке Северный начали в Белгородской областиВСУ обстреляли «Градами» шебекинское село: снаряды упали в районе школы, ДК и домовВ минобре не прогнозируют отток выпускников школ из Белгородской области
#Алина Харина#Дистанционка#Общество#Школы#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Учебный год#Новый учебный год
Подпишитесь
При обстреле Валуйского округа пострадали ребёнок и шесть взрослых
Сегодня, 05:17
Стало известно о состоянии ребёнка после обстрела Валуек
Сегодня, 06:29
Валуйки обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО
Сегодня, 06:22
«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
Сегодня, 07:47
Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга
Сегодня, 06:51