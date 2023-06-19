Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как отметил Вячеслав Гладков, если новый учебный год начнётся так, как он прошёл в 2022–2023 гг., то из региона уедет большое количество жителей, так как «проводить в дистанционном формате обучение крайне сложно и не всем это удаётся».
Уже имеем большой опыт, который позволяет понять, как обеспечить безопасность детей и взрослых, поэтому за почти три месяца подготовимся и начнём учебный год.
Вячеслав Гладков
Также губернатор заявил, что работа школ будет зависеть от близости к границе. Вопрос о формате работы образовательных учреждений обсудят с каждой школой, родителей и учителем.
Выслушаем мнение, проговорим с военными, с Министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году.
Вячеслав Гладков