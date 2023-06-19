Гладков: Ещё один год дистанта — дети разучатся читать и писать

Губернатор добавил, что нужно усилить антитеррористическую защищённость социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты. Также нужно готовить сотрудников школ и детских садов, понимать, как работают укрытия. А ещё следует заниматься обучением детей оказанию первой медицинской помощи