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Гладков: Ещё один год дистанта — дети разучатся читать и писать

19 июня 2023, 17:28
Фото: 1MI

Гладков высказался о дистанционном образовании в Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков провёл совещание с директорами учебных заведений Белгорода. Он отметил, что нужно усилить антитеррористическую защищённость социальных объектов и готовить к опасности сотрудников школ и детских садов.
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Дистант

В Белгороде начали обсуждать вопрос о начале нового учебного года. Глава региона Вячеслав Гладков провёл совещание с директорами учебных заведений. Он отметил, что главное — вопрос безопасности детей, учителей, воспитателей, техперсонала.

Вред здоровью, а тем более угрозу жизни, мы должны исключить. Но ещё один год дистанта — дети разучатся читать и писать. При всём уважении к учителям, я просто вижу, что происходит, это катастрофа. Понимаю, что это обсуждение идёт практически каждый день в каждой семье, где есть дети. У людей идёт выбор: оставаться жить в Белгородской области или её покинуть. Поэтому нам нужно найти компромиссное решение: с одной стороны, мы не должны подвергать опасности, с другой стороны, продолжать обеспечивать учебный процесс в другом формате по сравнению с тем, что у нас был в 2022–2023 году.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что нужно усилить антитеррористическую защищённость социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты. Также нужно готовить сотрудников школ и детских садов, понимать, как работают укрытия. А ещё следует заниматься обучением детей оказанию первой медицинской помощи

Мы должны формировать новые навыки. Безусловно, мы посоветуемся с каждой школой, с каждым родителем, с каждым учителем — выслушаем мнение, проговорим с военными, с Министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году.
Вячеслав Гладков

Следующая встреча с педагогами Белгорода состоится на следующей неделе.

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