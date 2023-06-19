«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

С начала 2023 г. «Газпром межрегионгаз Белгород» направил уведомления о предстоящем отключении от сети газоснабжения 22,8 тыс. потребителям, имеющим задолженность за поставленный газ. Из них 42% оплатили долги после получения уведомлений.

За период январь–май текущего года 990 абонентов, чей совокупный долг составил более 17,4 млн рублей, были отключены от системы газоснабжения. Поставка газа после оплаты задолженности в полном объеме возобновлена 306 абонентам. «Согласно действующему законодательству неоплата потребленного объема газа в течение двух расчетных периодов подряд влечет приостановление поставки газа. За 20 дней до отключения от газоснабжения должнику направляется официальное уведомление заказным письмом. Мы работаем индивидуально с каждым абонентом, чтобы решить проблему неплатежей без применения ограничительных мер», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.