Белгородцы пожаловались на отсутствие афиши в рамках проекта «Белгородское лето»

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Наталья. Она поинтересовалась, почему нет афиши мероприятий в рамках проекта «Белгородское лето».
Только расписание фильмов. А вот про мастер-классы и конкурсы мало где сказано.
Наталья
Гладков отметил, что городская администрация решила немного перестраховаться, чтобы не было большого скопления людей.
Может и правильно. В достаточно неспокойное время живём, в том числе и Белгород. Афиши не было. Но дал команду, чтобы максимально эту информацию распространили. На этой неделе всё поправим.
Вячеслав Гладков