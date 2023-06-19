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Белгородцы пожаловались на отсутствие афиши в рамках проекта «Белгородское лето»

19 июня 2023, 17:16
Фото: Bel.ru
Глава региона поручил городским властям ситуацию исправить. Афиша мероприятий появится уже на этой неделе.

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Наталья. Она поинтересовалась, почему нет афиши мероприятий в рамках проекта «Белгородское лето».

Только расписание фильмов. А вот про мастер-классы и конкурсы мало где сказано.
Наталья

Гладков отметил, что городская администрация решила немного перестраховаться, чтобы не было большого скопления людей.

Может и правильно. В достаточно неспокойное время живём, в том числе и Белгород. Афиши не было. Но дал команду, чтобы максимально эту информацию распространили. На этой неделе всё поправим.
Вячеслав Гладков
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