Белгородский минобр закупит детские новогодние подарки на 48 млн рублей

Согласно данным документов, минобразования закупит 72 612 новогодних наборов весом до 2 кг. Поставка запланирована в период с 20 по 24 ноября текущего года. Поставщик должен будет проверить товар на качество, количество, комплектность и ассортимент, а также осуществить доставку и разгрузку по назначенным адресам. Цена контракта составит 48 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Белгородской области.