Белгородский минобр закупит детские новогодние подарки на 48 млн рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
На сайте госзакупок появился контракт на закупку наборов кондитерских изделий (детские новогодние подарки). Заказчиком стало министерство образования Белгородской области. Первоначальная цена контракта была 76,2 млн рублей. Посредством электронного аукциона 29 мая определили поставщика. Им стало ООО «Трейд» — компания, зарегистрированная в Ивановской области, основной вид деятельности которой - оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.
Согласно данным документов, минобразования закупит 72 612 новогодних наборов весом до 2 кг. Поставка запланирована в период с 20 по 24 ноября текущего года. Поставщик должен будет проверить товар на качество, количество, комплектность и ассортимент, а также осуществить доставку и разгрузку по назначенным адресам. Цена контракта составит 48 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Белгородской области.